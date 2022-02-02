إشادة وتقدير دولى.. مصر تختتم رئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

جدة - نرمين السيد - شهدت الجلسة الرسمية للجنة التى ترأسها السفير أسامة عبد الخالق، مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، اعتماد التقرير السنوى لأنشطة وأعمال اللجنة تحت رئاسة مصر بالتوافق، فضلاً عن انتخاب بنجلادش لرئاسة اللجنة وانتخاب مصر والدومينيكان كنائبين للرئيس الجديد.

شهدت الجلسة، إشادة وتقدير دولييّن كبيريّن بنجاح الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام فى تنفيذ الأجندة الطموحة التى عززت من دور اللجنة فى تلبية احتياجات الدول والمناطق الخارجة من النزاعات على الرغم من القيود التى فرضتها جائحة كورونا.

كما أثنت الدول الأعضاء على حكمة وحرفية الرئاسة المصرية للجنة فى إدارة دفة أعمالها، وحرصها الدائم على مد الجسور وبناء التوافق مما ساهم فى إصدار اللجنة 66 مخرجاً فى عام 2021، وهو الأكثر مقارنة بالسنوات الماضية.

وأعربت الدول الأعضاء كذلك عن تقديرها البالغ للسفير محمد إدريس المندوب الدائم السابق لمصر لدى الأمم المتحدة على إسهامه القيم فى رئاسة اللجنة خلال فترة عمله فى نيويورك، وكذا للسفير أسامة عبد الخالق المندوب الدائم الحالى على استكمال الرئاسة بنفس الجدية.

هذا، واستعرض بيان السفير أسامة عبد الخالق أمام الجلسة التقدم المُحرز فى تنفيذ أولويات الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام، والتى تم الإعلان عنها إبان تولى مصر الرئاسة فى فبراير 2021، وأوضح أن حجم العمل المُنجز وفقاً لما ورد فى تقرير اللجنة والإحصاءات ذات الصلة، يُظهر الإنجاز الكبير الذى حققته اللجنة تحت رئاسة مصر بما فى ذلك تعزيز دورها الاستشارى لدى كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، بالإضافة إلى تقوية الروابط مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى بُغية تعظيم إسهام منظومة الأمم المتحدة فى حشد الدعم اللازم، وتلبية احتياجات الدول المتأثرة بالنزاعات وفقاً لمبدأى الملكية والقيادة الوطنية.

كما أبرز البيان كذلك حرص مصر على توليد الزخم المطلوب حول مسألة تمويل بناء السلام، والتى تظل التحدى الأكبر الذى يواجه بنية الأمم المتحدة لبناء السلام، منوهاً بأن ذلك يأتى فى سياق التحضير للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تمويل بناء السلام، وداعياً الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها والنظر بجدية فى مقترحات تمويل أنشطة بناء السلام من ميزانية الأمم المتحدة، لاسيما وأن الاكتفاء بالمساهمات الطوعية يقوض قدرة الأمم المتحدة على الحفاظ على مكتسبات السلام وتلبية طلبات الدعم المتزايدة التى تتلقاها اللجنة من الدول الأعضاء.

الجدير بالذكر، أن انتخاب مصر كأحد نائبى رئيس اللجنة يأتى بعد حصول ترشيحها على دعم المجموعة الإفريقية، وهو ما يبرهن على ثقة الدول الإفريقية الشقيقة فى قدرة مصر على تمثيل القارة والدفاع عن مصالحها وأولوياتها، خاصة وأن النسبة الأكبر من أعمال اللجنة تتعلق بإفريقيا.