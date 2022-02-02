عاجل.. الرئيس يوجه باستخدام أحدث التقنيات فى إقامة مشروعات الاتصالات

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات".

وقد وجه الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية فى إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقاً لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمى للدولة، وعلى النحو الذى يليق بالتطور الحضارى الذى تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة، مع التركيز فى هذا الصدد على توفير التدريب التقنى اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية.

وقد تم فى هذا الإطار استعراض مستجدات الموقف التنفيذى والإنشائى لمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم تدشينها على أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلوماتى يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية.

كما تم عرض سير العمل فى عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة، والتى تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم فى تحقيق التحول الرقمى فى مختلف قطاعات الدولة، خاصةً مشروع إنشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان، وكذا مشروع إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجى بالإسماعيلية، إلى جانب مشروع إنشاء مراكز "إبداع مصر الرقمية" فى بنها والفيوم وبورسعيد.