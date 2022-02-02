محافظ المنيا يوجه بتوفير أراض لإقامة مواقف ونقاط إطفاء بقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه يجرى عمل حصر شامل لتوفير أراضى تمهيداً لإقامة مواقف سيارات، ونقاط إطفاء، وأسواق، بالقرى الرئيسية التابعة لكل مركز من المراكز المستهدفة (32 وحدة محلية مستهدفة)، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير كافة الخدمات والامكانيات اللازمة لضمان حياة كريمة لجميع فئات المواطنين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة أهم القضايا التى تمس حياة المواطنين من أهالى المحافظة، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات، بهدف الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين، والتى يتم من خلالها تعظيم الاستفادة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية. واستعرض النواب عددا من المشكلات التى تواجه المواطنين، أمام رؤساء المدن ومديرى المديريات، حيث تم مناقشتها خلال الاجتماع فى ضوء التعاون بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب، بما يحقق الصالح العام للمواطنين. وجه النواب، الشكر لمحافظ المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر فى حل المشكلات التى تعوق مسار التنمية، لضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيدين بأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها بنطاق المراكز المستهدفة من أعمال التطوير.

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