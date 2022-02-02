المخابرات العامة المصرية تنعى الوزير الراحل محمد عبد السلام المحجوب

تقدمت المخابرات العامة المصرية، ورئيس المخابرات العامة وأعضاء الجهاز بخالص العزاء لأسرة السيد الوزير محمد عبد السلام المحجوب.

وجاء نص النعى المنشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون، المخابرات العامة المصرية ورئيس المخابرات العامة، وأعضاء الجهاز يتقدمون بخالص العزاء لأسرة السيد الوزير محمد عبد السلام المحجوب، وزير الدولة للتنمية المحلية الأسبق، ونائب رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

يذكر أن اللواء محمد عبدالسلام المحجوب من مواليد محافظة الدقهلية عام 1935، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1955، وتولى عدة مناصب، منها محافظ الإسماعيلية خلال الفترة بين 1994- 1997، ومحافظًا للإسكندرية خلال الفترة بين 1997- 2006، وعين وزيرًا للتنمية المحلية فى 2006.

وكان من أفضل وأقرب المحافظين للمواطنين خلال توليه محافظة الإسكندرية، ولا زال يحتفظون له بالعديد من المآثر والمشروعات الضخمة التي قام بها خلال توليه المحافظة رغم مرور أكثر من 15 عام على مغادرته منصب المحافظ.