الحكومه تنفى شائعة تضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق في...

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق في محيطه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق في محيطه، مُشددةً على أن كافة منشآت ومبان المسجد سليمة وآمنة، ولم يلحق بها أي أضرار أو خسائر على الإطلاق، مُوضحةً أن الحريق نشب في أحد المباني المحيطة بالمسجد، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية، مُشيرةً إلى أنه فور وقوع الحادث تم إرسال فريق من الوزارة بالتعاون مع مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار إلى المسجد للتأكد من سلامته، مع اتخاذ كافة إجراءات الحماية ووسائل الحفاظ على جميع المواقع الأثرية والتاريخية.

وفي سياق متصل، يتم تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المساجد الأثرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على صيانة المساجد الأثرية خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من أربعمائة مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بآثارها التاريخية بصفة عامة، واهتمام الأوقاف بصيانة المساجد الأثرية بصفة خاصة.

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