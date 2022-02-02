/676850/إدراج-محافظة-البحيرة-ضمن-أعمال-مبادرة-الرئيس-لمنظومة-الكشف-و-إثبات-الإعاقة-لذوي-الهمم

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة عن إدراج محافظة البحيرة ضمن أعمال مبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمنظومة الكشف و اثبات الإعاقة لذوي الهمم

حيث تم تشكيل عده لجان ومنها اللجنة الحركية - لجنة الذهنية و التوحد - لجنة أمراض الدم - لجنة البصريات - لجنة السمعيات وتضم تلك اللجان أطباء استشاريين و أخصائيين طبقا للتخصص المطلوب و تم تحديد موعد لكل لجنة علي المنظومة الإلكترونية

إدراج محافظة البحيرة ضمن أعمال مبادرة الرئيس لمنظومة الكشف و إثبات الإعاقة لذوي الهمم

وصرح الدكتور محمد كمال بسام مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالبحيرة انه سيتم العمل بدور اللجان و مناظرة الحالة و الأبحاث و الفحوصات الخاصة بالحالة و اثبات الإعاقة بعد ذلك تتم المراجعة الفنية و الطبية للقرار الصادر من اللجنة الثلاثية من خلال اللجنة الطبية العامة و البت فيها للاعتماد النهائي من اللجنة الطبية المركزية قبل الإحالة لوزارة التضامن

مشيرا إلى أنه تم تحديد مكان انعقاد تلك اللجان وهو مقر اللجنة الطبية العامة بدمنهور ( مبنى مديرية الشئون الصحية القديم بجوار الكوبرى العلوي )

كما تم تحديد موعد اسبوعى لكل لجنه وذلك على النحو التالى اللجنه الذهنيه والتوحد يوم الانعقاد الأسبوعي الأحد من الساعه 11 ص وحتى 1 ظ - لجنه الحركة والقزامه.. يوم الانعقاد الأسبوعي الاثنين من الساعه 11 ص وحتى 1 ظ - اللجنه البصريه.. يوم الانعقاد الأسبوعي السبت من الساعه 19 ص وحتى 12 ص - لجنه أمراض الدم .. يوم الانعقاد الأسبوعي الأربعاء من الساعه 10 ص وحتى 12 ظ - لجنه السمعيات .. يوم الانعقاد الأسبوعي الثلاثاء من الساعه 10 ص وحتى 12 ص

هذا وقد اشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالاهتمام الغير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوى الهمم والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامهم وادماجهم فى المجتمع بما يضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني

مشيرا إلى أن محافظه البحيرة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم وإتخاذ خطوات جاده لدمجهم بالمجتمع وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم