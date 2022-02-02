/676852/خطوات-حجز-شقق-الإسكان-في-مبادرة-التمويل-العقاري-٢٠٢٢

يبحث الراغبون في الحصول على الواحدات السكنية المطروحة من قِبل وزارة الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أعلنت عنها الدولة، عن خطوات التقديم وشروط الحصول على وحدة سكنية بأسعار مناسبة لدخلهم السنوي.

دوت الخليج

حجز شقق الإسكان في مبادرة التمويل العقاري ٢٠٢٢

هذا وأعلنت وزارة الإسكان عن بدء الحجز للحصول على الوحدات السكنية التابعة لمبادرة التمويل العقاري بنسبة 3% متناقصة، أو نسيبة 8% متناقصة، وذلك حتى 15 فبراير الجاري، على أن يكون الحصول على الوحدات السكنية وفقًا لأسبقية الحجز، وتوافير الشروط المطلوبة.

الإسكان تعلن عن طرح وحدات التمويل العقاري

هذا وأعلنت الوزارة عن طرح الوحدات السكنية في 3 مشروعات، وهي؛ سكن مصر، دار مصر، وجنة، على أن يتم الطرح بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وصنجوق التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أماكن الوحدات السكنية التابعة للتمويل العقاري

هذا وتنقسم أماكن الوحدات السكنية المطروحة إلى الآتي : مشروع سكن مصر، تترواح المساحات به من 106 متر إلى 133 متر، على أن يقوم المتقدم للحصول على الوحدة السكنية بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لإثبات جدية الحجز، ويتضمن وحدات سكنية جاهزة للسكن الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، حدائق أكتوبر، دمياط الجديدة، ناصر، غرب أسيوط، الشروق) .

شروط الحصول على الوحدات السكنية التابعة للتمويل العقاري

مشروع دار مصر، ويتضمن وحدات سكنية تترواح مساحاتها بين 100 متر و150 متر، ويتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، في مدن، (السادات، 15 مايو، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة، حدائق أكتوبر) على أن يقوم المتقدم للحصول على الوحدة السكنية بسداد مبلغ قدره 60 ألف جنيه لإثبات جدية الحجز.