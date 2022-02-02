"تابع".. مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة الرابعة

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مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يسأل الجمهور عندها والتي تعرض على قناة dmc خاصة قبل عرض الحلقة الرابعة من مسلسل ابو العروسة، لذا ينشر موقع دوت الخليج مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث في السطور التالية.

مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث على قناة dmc في أيام السبت إلى الأربعاء وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً من كل أسبوع.

مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة

وفي مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يعرض مسلسل ابو العروسة على قناة dmc مصر في تمام الساعة 11 مساءًا وذلك في نفس الأيام من السبت حتى الأربعاء ، مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث تكون في اليوم الثاني في الساعة 4 عصرا.

أبطال الحلقة الرابعة من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

الحلقة الرابعة من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يشارك في ببطولتها كلًا من النجم سيد رجب ، سوسن بدر ، مدحت صالح ، نرمين الفقي ، خالد كمال ، ميدو عادل ، وفي مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يعرض ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي ، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، كما أن الحلقة الرابعة من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يشارك في تشارك أماني كمال في البطولة مع ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

قصة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

ويستكمل مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة الرابعة أحداث الجزء الأول والثاني، ويسلط مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث الضوء على القضايا العائلية البسيطة، التي يتعرض لها عامة الشعب، من خلال عرض قصة أسرة بسيطة يقودها أب سوي وذكي، يملىء قلبه الود والألفة، يحاول تربية أبناء سويين، ومعاونتهم في جميع مشاكلهم وتسهيل الأمور عليهم.

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الحلقة الرابعة من مسلسل أبو العروسة 3 قبل عرضها تليفزيونياً

مواعيد إعادة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة الرابعة وتعلب دور الأم الفنانة سوسن بدر، رغم أنها إمرأة عاملة، إلا أنها كرست حياتها وأولويتها لأولادها وزوجها، لتعيش الأسرة في حالة من الدفيء الأسري الذي يفتقده عدد كبير من الشعب هذه الأيام، خاصة مع وجود الهاتف المحمول.