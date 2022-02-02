/676855/النائبة-ريهام-عبدالنبي-تطالب-بتفعيل-بروتوكول-نقل-المخلفات-بالترع-والمنازل-بأسوان

قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس ، بروتوكول التعاون بين وزارة المحلية ووزارة البيئة لنقل المخلفات وخاصة على المصارف والترع، لافتة إلى أن هذا البروتوكول غير مُفعل بجميع محافظات الجمهورية، ولكن تم التعاقد على مشروع البروتوكول إلا أن اللائحة التنفيذية لم يتم تحدديها حتى الآن.

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بروتكول نقل المخلفات

وأضافت ريهام عبدالنبي، “ أنها تحدثت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، عن محافظة أسوان وخاصة أنها تم تنفيذ مشروع "حياة كريمة" بها وإجمالي عدد المراكز بالمحافظة 5 مراكز، منهم 4 مراكز تم تنفيذ المبادرة بهم، ولكن حتي الآن لا توجد الآلية أو المنظومة الصحيحة لنقل المخلفات الضارة من المنازل.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المخلفات ضارة بالأطفال والبيئة والصحة العامة، مطالبة بتفعيل ضروري وسريع لجمع المخلفات من المنازل والقرى، وإصدار توصيات بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع البروتوكول في أسرع وقت.

وأشارت النائبة ريهام عبدالنبي، إلى حديثها عن "تبطين الترع" ، لافتة إلى أن ناتج التطهير يتم وضعه على جانبي الترع، والتي من المفترض الزج بها في المقالب العمومية لجمع هذه المخلفات مما يتسبب في الإضرار بالمواطنين .

ولفتت نائبة أسوان، إلى أن مسئول وزارة الري قال خلال اجتماع اللجنة، بأن الوزارة هي التي ستكون المسئولة عن المتابعة مع وزارة التنمية المحلية عن تنظيف هذه المخلفات.

كما أشارت النائبة إلى أنه تم إصدار توصية لوزارة البيئة يتم تنفيذه خلال شهر، بعمل حصر على جميع المحافظات ما تم تنفيذه في تراكم المخلفات والترع على مستوى الجمهورية.