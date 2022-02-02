/676856/مقتل-25-شخصا- في-أعمال-عنف-بالعاصمة-الكونغولية-كينشاسا

دوت الخليج

جاء ذلك بعد أسبوع من قتل مسلحون يُشتبه في أنهم “متطرفون إسلاميون” لما لا يقل عن 12 مدنيًا خلال هجمات على قريتين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفقًا لما ذكرته مجموعتان محليتان لحقوق الإنسان في العاصمة الكونغولية “كينشاسا”.

القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية

نشطاء كونغوليون رجحوا أن تكون المجموعتين مقاتلين يُعتقد بأنهم من عناصر "القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية" التي تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينيات، هم من قاموت بمهاجمة قريتي "موتوهيي" و"مابيندو" في مقاطعة إيتوري ليل الأحد. وكشف رئيس جماعة حقوقية أن 12 شخصًا قتلوا، موضحاً أن الضحايا قتلوا بالرصاص أو ذبحوا بأسلحة بيضاء، كما حذر السلطات من وجود القوات الديمقراطية المتحالفة في المنطقة قبل الهجوم لكنه لم يتلق ردا.

هجوم في القريتين

المتحدث باسم الجيش الكونغولي جولز نجونجو تشيكودي من جانبه كشف عن وقوع هجوم في القريتين لكنه لم يذكر عدد القتلى أو يحدد المسؤول عن الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن القتل.

يذكر أن "القوات الديمقراطية المتحالفة" قد بايعت جماعة داعش الإرهابية في منتصف عام 2019 وأعلن التنظيم بدوره مسؤوليته عن أعمال عنف نفذتها القوى الديمقراطية المتحالفة، ومنها تفجيرات في أوغندا والكونغو أواخر العام الماضي 2021 م.

هجوم إرهابي لمليشيا الحوثي على منشآت مدنية بالإمارات

يأتي ذلك في الوقت الذي أدانت فيه قبل عدة أيام جمهورية الكونغو الديمقراطية الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية بالإمارات، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وكريستوف لوتوندولا أبالا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكد أبالا خلال الاتصال إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه العمليات الإرهابية تشكل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي.

تضامن بلاده مع دولة الإمارات

و شدد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ،على تضامن بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية، وأهمية تصدي المجتمع الدولي بحزم للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية وتشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.