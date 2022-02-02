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أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 837 طن بضائع عامة ومتنوعة و484 شاحنة و34 سيارة ملاكي.

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وشملت حركة الصادرات 837 طن بضائع عامة، 267 شاحنة و10 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 217 شاحنة و24 ملاكي ومتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

تداول 837 طن بضائع عامة ومتنوعة و484 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل، بحمولة 104 شاحنة و7 سيارات ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 113 شاحنة و17 سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة أمل بحمولة 96 شاحنة و8 سيارات ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 135 شاحنة وسيارة ملاكي.

بينما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة ايلة، حيث تم تصدير 36 شاحنة بحمولة 837 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي.

صرف 2.3 مليون جنيه لـ 4066 عاملا غير منتظم بالبحيرة

هذا وواصلت وزارة القوى العاملة أعمال تقديم كل سبل الرعاية والاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة في كل محافظات الجمهورية، لمواجهة كافة أعباء الحياء لاسيما مع استمرار جائحة كورونا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وفي هذه الإطار تتابع الوزارة صرف مديريات القوى العاملة بالمحافظات، للمنح التي وجه بها محمد سعفان وزير القوى العاملة، لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بكل مكاتب المديريات في 27 محافظة. وتلقي وزير القوى العاملة، تقريرا من عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة أفادت خلاله المديرية بتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 2 مليون و33 ألف جنيه لـ 4066 عاملا غيرمنتظم من المسجلين بالمديرية، وذلك علي دفعتين الأولي لـ 3398 عاملا بإجمالي مليون و699 ألف جنيه ، والثانية لـ 668 عاملا بإجمالي 334 ألف جنيه .

تسوية مستحقات المواطن المصري

من ناحية أخرى قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مستحقات المواطن المصري "وائل.ع.أ.أ" الذي كان يعمل لدى شركة (وسج) العربية، وتحصل على 18 ألفاً و750 ريالا سعوديا أي ما يوازي 78 ألفا و750 جنيها مصريا تقريبا.

مكتب التمثيل العمالي بجدة

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المصري، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأوضح وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة - في تقريره للوزير - بأنه وجه المواطن المذكور لإقامة دعوى عمالية، بعد أن رفضت الشركة التسوية الودية، وتم متابعة المواطن وتقديم التوجيه القانوني له حتى حصل على حكم نهائي بمستحقاته، وتم تنفيذ الحكم وتحويل كامل مستحقاته المقضى بها قضاء، كما تم توجيه المواطن بتقديم طلب خروج نهائي للمكتب لانتهاء إقامته بالمملكة ومساعدته في الخروج النهائي وعودته لأرض الوطن.