/676860/الأوقاف-تكشف-حقيقة-تضرر-مسجد-الإمام-الحسين-بالقاهرة-بسبب-حريق-بمحيطه

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، إثر اندلاع حريق في محيطه، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.

دوت الخليج

وقالت وزارة الأوقاف ، أنه لا صحة لتضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق في محيطه، مُشددةً على أن كل منشآت ومبان المسجد سليمة وآمنة، ولم يلحق بها أي أضرار أو خسائر على الإطلاق، مشيرة إلى أن الحريق نشب في أحد المباني المحيطة بالمسجد، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون وقوع أي خسائر بشرية.

فريق مفتشي آثار المنطقة

واوضحت الاوقاف ، أنه فور وقوع الحادث تم إرسال فريق من الوزارة بالتعاون مع مفتشي آثار المنطقة ومسئولي أمن الآثار إلى المسجد للتأكد من سلامته، مع اتخاذ كافة إجراءات الحماية ووسائل الحفاظ على جميع المواقع الأثرية والتاريخية.

خطة لتطوير وتحديث المساجد الأثرية

من جانب اخر يتم تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المساجد الأثرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على صيانة المساجد الأثرية خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من أربعمائة مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بآثارها التاريخية بصفة عامة، واهتمام الأوقاف بصيانة المساجد الأثرية بصفة خاصة.

جهود مكثفة من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

يذكر أن حريق ضخم قد وقع قبل أيام بالقرب من مسجد الحسين، وسط القاهرة، وسط جهود مكثفة من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، حيث تلقت غرفة النجدة بلاغًا بنشوب حريق بجوار مسجد الإمام الحسين، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق المندلع. أكدت وزارة الأوقاف عدم تضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة بأي سوء بسبب الحريق الذي اندلع بأحد المباني بجواره، وقالت: "لمحبي آل البيت وكل أهل مصر نؤكد أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة".