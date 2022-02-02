/676861/حقيقة-صور-الفنانة-التركية-هازال-كايا-الجنسية-على-الشاطئ

تعرضت النجمة التركية هازال كايا لموقف بشع الفترة الماضية وذلك بعد تركيب صور جنسية لها، مثلما يتعرض الكثير من النجوم والمشاهير لأزمة تركيب صورًا لهم غير حقيقية، أو في أوضاع غير لائقة ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، مما يجعلهم محط هجوم كبير من جمهورهم.

موقع دوت الخليج يرصد تركيب صور للفنانة هازال كايا الشهيرة بـ “فريحة”

هازال كايا في أزمة نشر صور غير حقيقية

تعرضت الممثلة التركية هازال كايا لأزمة كبيرة بسبب نشر صورًا مفبركة لها على شبكة الإنترنت، وهي شبه عارية، وهذه الكارثة يقع بها العديد من النجوم خاصة الأتراك، لإرتباط الجمهور بهم.

من هي هازال كايا؟

نشأت الممثلة التركية هازال كايا في إسطنبول عاصمة تركيا، وقضت فيها عمرها حتى المدرسة الثانوية، التي أخذتها من خلال مدرسة إيطالية بركية، وبدأت مشوارها الفني عام 2007، وبعدها لعبت الدور الذي يعد أنطلاقتها القوية في مسلسل العشق الممنوع، والتي أشتهرت بعده في الوطن العربي باسم "نهال" حسب اسم الشخصية، والتي كانت فتاة رقيقة رومنسية، تعلق بها الشباب وتمناها حبيبة له، وبسبب ملامحها الرقيقة دخلت قلوب الجميع، فقدمت دور البطولة في مسلسل "فريحة" بعد زيادة شعبيتها في الوطن العربي والغربي أيضًا.

مسلسل العشق الممنوع

لعبت الفنانة هازال دور "نهال" في مسلسل العشق الممنوع، الذي كانت تدور أحداثه عن عائلة ثرية في إسطنبول، يعيش كل أفرادها في منزل فخم واحد، وكانت هناك قصة حب بين بطل العمل وهي زوجة كبير العائلة، وبين ابن اخو البطل، حيث أنه شاب وسيم، وفي نفس الوقت كانت مفتونة به نهال الفتاة الصغير التي مازالت في سن الدراسة، وتتصاعد الأحداث بينهم، خاصة مع وجود فرق السن بين البطلة وزوجها، وكل هذا يدور امام فيروز خانم التي لا تردى عن ما يحدث في بيتها.

أبطال مسلسل العشق الممنوع

المسلسل التركي الرومنسي "العشق الممنوع" من بطولة: بيرين سات تلعب دور "سمر" البطلة، كيفانش تاتليتوغ الشهير في الوطن العربي باسم "مهند"، هازال كايا "نهال"، نباهة تشهره المعروفة في الوطن العربي باسم "فيروز خانم" وسلجوق يونتام والذي يلعب دور كبير العائلة "عدنان بيك" وهو زوج سمر بطلة العمل التي تحب مهند ابن اخوه.