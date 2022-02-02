/676862/التضامن-توجه-فريق-أطفال-وكبار-بلامأوي-لإنقاذ-4-مواطنين

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي بإنقاذ مواطنين بلامأوي، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود سيدة بلا مأوي تعاني مرض نفسي ويظهر عليها علامات التعب والإرهاق، وذلك بمدخل قرية الشناوي التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف.

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فور تلقي الاستغاثة تم التنسيق مع المسؤولين بفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وعليه تم تكليف منسق فريق اطفال وكبار بلامأوى ومدير إدارة التنمية بمديرية التضامن الاجتماعى بالتوجه إلى مكان الاستغاثة، وذلك بعد أن تم التنسيق بين مديرية التضامن وأجهزة المحافظة، وذلك لتوفير سيارة الإسعاف لنقل المواطنة نظرا لظروفها الصحية، حيث تولى أعضاء الفريق نقل المواطنة إلى مستشفى الصحه النفسية ببنى سويف، وذلك وفقا لتوجيهات السيد محافظ بني سويف بشأن سرعة التفاعل مع الحالة واتخاذ اللازم بشأن علاجها.

ادارة حدائق القبة الاجتماعية

وزيرة التضامن وجهت أيضاً فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي بمحافظة القاهرة، وذلك لإنقاذ المسنة ن.م.ع من الشارع وتم إيداعها بدار مسنات جمعية رحيق الازهار بالتنسيق مع ادارة حدائق القبة الاجتماعية.

دار الهدايا لرعاية الكبار بلامأوي

وفي الإسكندرية تحرك الفريق لمقر حالة بمنطقة رشدي حيث تبين من خلال دراسة الحالة أن السيدة التي تفترش الطريق لا تحمل بطاقة رقم قومي ولا تعرف سنها فتم طلب الاسعاف وتم تحويلها لمستشفي رأس التين بالتنسيق مديرية الشئون الصحية وتم عمل الاشاعات والتحاليل اللازمة لاثبات خلوها من كورونا وبالتنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية تم ايداع السيدة بدار الهدايا لرعاية الكبار بلامأوي.

مجهول الهوية

وفي الشرقية قام فريق أطفال وكبار بلامأوي بانقاذ مواطن متواجد بمركز بلبيس وتبين من دراسة حالته الاولية أن المواطن مجهول الهوية قام بترك أسرته منذ فترة نتيجة خلافات أسرية مع أشقائه وتم تحويله لمستشفي الجامعة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وتم عمل عملية جراحية (خياطة بالقدم) وتم استكمال كافة الفحوصات اللازمة وتم نقل المواطن لدار بسمة للإيواء. وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلامأوي في ١٤ محافظة وذلك من خلال ١٧وحدة متنقلة تجوب الشوارع بشكل يومي.