سوهاج : رصف 9 كيلومتر بتكلفة 8.6 مليون جنيه بحي الكوثر 

/676867/سوهاج---رصف-9-كيلومتر-بتكلفة-86-مليون-جنيه-بحي-الكوثر

تم كل ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق والميادين في إطار خطة المحافظة حفاظا على المظهر الحضاري اللائق الذى يشعر المواطن بكيانة واهتمام الدولة بة في كافة الاتجاهات، وان الدولة في ظل القيادة السياسية لاتبخل ببذل اى مجهود من اجل الارتقاء بالمستوى المعيشى لهم. ومن جانبه أوضح هلال زكي رئيس حي الكوثر أن أعمال الرصف بنطاق الحي تشمل " شارع مدارس المناهل، والشارع الموازي له، وبداية شارع عثمان بن عفان حتى نهاية المرحلة السادسة للإسكان، وكذلك شارع المخيم السياحي بداية من قسم الشرطة حتى كوبري السلاموني، وشارع المدارس حتى نادي الزراعيين، بالإضافة إلى شارع الثورة حتي نادي الرحلات، بإجمالي أطوال 9 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية 8.6 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للحي، وجاري أعمال المتابعة بصفة مستمرة للانتهاء من كافة الأعمال .

محافظ سوهاج يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 125 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية. واستمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وعلاج على نفقة الدولة، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة . وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن .