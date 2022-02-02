فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مواطنين فى 4 محافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى قد تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





أشارت الاستغاثة إلى وجود سيدة بلا مأوى تعانى مرض نفسى ويظهر عليها علامات التعب والإرهاق، وذلك بمدخل قرية الشناوى التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف.

وفور تلقى الاستغاثة تم التنسيق مع المسؤولين بفريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وعليه فقد تم تكليف منسق فريق اطفال وكبار بلامأوى ومدير إدارة التنمية بمديرية التضامن الاجتماعى بالتوجه إلى مكان الاستغاثة، وذلك بعد أن تم التنسيق بين مديرية التضامن وأجهزة المحافظة، وذلك لتوفير سيارة الإسعاف لنقل المواطنة نظرا لظروفها الصحية.

وفى هذا الإطار تولى أعضاء الفريق نقل المواطنة إلى مستشفى الصحة النفسية ببنى سويف، وذلك وفقا لتوجيهات محافظ بنى سويف بشأن سرعة التفاعل مع الحالة واتخاذ اللازم بشأن علاجها.

كما وجهت وزيرة التضامن فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلامأوى بمحافظة القاهرة، وذلك لإنقاذ المسنة "ن.م.ع" من الشارع وتم إيداعها بدار مسنات جمعية رحيق الازهار بالتنسيق مع ادارة حدائق القبة الاجتماعية.

وفى الإسكندرية تحرك الفريق لمقر حالة بمنطقة رشدى حيث تبين من خلال دراسة الحالة أن السيدة التى تفترش الطريق لا تحمل بطاقة رقم قومى ولا تعرف سنها فتم طلب الإسعاف وتم تحويلها لمستشفى رأس التين بالتنسيق مديرية الشئون الصحية وتم عمل الاشاعات والتحاليل اللازمة لإثبات خلوها من كورونا وبالتنسيق مع الفريق المحلى بمديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية تم ايداع السيدة بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوى.

وفى الشرقية قام فريق أطفال وكبار بلا مأوى بإنقاذ مواطن متواجد بمركز بلبيس وتبين من دراسة حالته الأولية أن المواطن مجهول الهوية قام بترك أسرته منذ فترة نتيجة خلافات أسرية مع أشقائه وتم تحويله لمستشفى الجامعة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وتم عمل عملية جراحية (خياطة بالقدم) وتم استكمال كافة الفحوصات اللازمة وتم نقل المواطن لدار بسمة للإيواء.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلا مأوى فى 14 محافظة وذلك من خلال 17وحدة متنقلة تجوب الشوارع بشكل يومى.