جدة - نرمين السيد - بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات لتحليل "PCR" 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه فى السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه فى السابق، كما تصبح قيمتها لتحليل "Antigen Rapid" 175 جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها فى السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها فى السابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الوزراء يوافق على تعديل قيمة مصروفات تحليل كورونا للسفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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