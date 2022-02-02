جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة قفزت 74 مركزا عالميا ن العام السابق، فى إصدار يوليو 2021 للتصنيف الإسبانى "ويبومتركس" Ranking Web ‎of Universities، كما حافظت على ترتيبها الثانى بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية والمراكز البحثية للعام الثالث على التوالى، والمركز ‏‏763 عالميا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الإسكندرية تقفز 74 مركزا عالميا بتصنيف ويبومتركس الإسبانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.