عاجل- أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا بشان حالة مرتقبة تبدأ غدا (صورة)

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جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة، وجود حالة جوية مرتقبة غدًا على معظم الأنحاء.
واوضحت فى بيان اليوم الأربعاء، أن الحالة تبدأ من أقصى الغرب عند السلوم وتتقدم تدريجيا نحو الداخل لتشمل مطروح والإسكندرية.
وكشف البيان عن فرص لسقوط الأمطار، التى تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة تمتد إلى شمال الدلتا والسواحل الشرقية تكون مصحوبة بحبات البرد تكون رعدية على المناطق الساحلية تصل إلى القاهرة تكون خفيفة إلى متوسطة.
تنشط الرياح على جميع الأنحاء تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والإتربة على معظم المناطق.
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