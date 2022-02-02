قبل مواجهة الكاميرون.. تأكد سليبة مسحة منتخب مصر

جاءت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر سلبية قبل مواجهة الكاميرون المقرر لها التاسعة مساء الخميس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير.

يختتم منتخب الفراعنة بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة الكاميرون مساء غد الخميس على ستاد أولمبييه فى قبل نهائى بطولة أمم

ويضع كيروش وجهازه مساء اليوم اللمسات الأخيرة على الخطة التى سيخوض بها الفراعنة اللقاء، كما يحسم التشكيل النهائى للمباراة.

وتوجه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني ، إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك ، وفقا لما تستلزمه الاصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة أثناء المباراة ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة ، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة آشعة أكدت نتيجتها اصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات.

وجاءت نتيجة المسحة الرسمية التى خضع لها لاعبو منتخب مصر وعلى رأسهم محمد صلاح نجم الفريق، وأعضاء الجهاز الفنى بمعرفة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، سلبية للجميع.

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، صرف مكافآت فورية جديدة للاعبى منتخب مصر خلال الساعات المقبلة، وتحديدا قبل مواجهة الكاميرون مساء الخميس لتحفيز اللاعبين على تخطى أصحاب الأرض.

وتأتى المكافآت عقب الفوز على المغرب فى ربع النهائى والتأهل إلى الدور قبل النهائى، وهى مكافآت إجادة بعيدا عن لائحة المنتخب الوطنى، وصرف اتحاد الكرة من قبل ألف دولار لكل لاعب بعد تخطى كوت ديفوار فى دور الـ16.