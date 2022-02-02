/676877/خطوات-حجز-وحدات-سكنية-في-مبادرة-التمويل-العقاري-2022

خطوات حجز وحدات سكنية في مبادرة التمويل العقاري 2022 ، بحث مكثف من المواطنين خلال الفترة الحالية على أبرز الأماكن المتاحة للحصول على وحدة سكنية بإحدى المواقع الجديدة المخصصة للإسكان الاجتماعي.

دوت الخليج

خطوات حجز وحدات سكنية في مبادرة التمويل العقاري 2022

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت فى وقت لاحق، قد أعلنت عن طرح عدد من الوحدات السكنية بمناطق متفرقة فى مصر وذلك بفائدة قدرها 3%، تسهيلًا على المواطنين الراغبين فى حجز وحدات سكنية.

كيفية الحصول على وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي

ونشير فى السطور التالية بالخطوات كيفية حجز إحدى الوحدات السكنية بالمدن المتاحة والمخصصة فى وقت لاحق من قبل وزارة الإسكان.

وكانت الحكومة المصرية قد أطلفت مشروع سكن "لكل المصريين"، حيث طرحت وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

والتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالوحدات السكنية يبدأ بالتعريف أولًا بكراسة الشروط، حيث التعريف بالوحدات المطروحة (سكن لكل المصريين 2)، والتى هى ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021 والتى يجري تنفيذها على مدار 3 سنوات.

والآن هناك عدد من المشاريع السكنية المتاحة، والتى تشمل كلًا من "سكن مصر"، وأيضًا "دار مصر"، ومشروع السكني " جنه"، وتلك المشاريع السكنية تتم بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيضًا هيئة المجتمعات العمرانية.

ونرصد لكافة المواطنين الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على وحدة سكنية وهي كالتالي:-

-ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.

اقرأ أيضًا: الإسكان تُعلن فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل

- كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.