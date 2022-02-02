/676878/الأرصاد-اضطراب-الملاحة-البحرية-يومي-الخميس-والجمعة-وارتفاع-الأمواج-لـ-5-أمتار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها باضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال ال 48 ساعة المقبلة ، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، تعرض البلاد لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 3.5 متر ، فيما يشهد يوم الجمعة 4 فبراير، تستمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65: 75 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 متر.

دوت الخليج

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، مائل للدفء على شمال الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

نشاط رياح على القاهرة الكبرى

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية .

درجات الحرارة المتوقعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء فجاءت كالتالي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى -1.