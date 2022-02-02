/676866/خالد-مرتجي-يجتمع-مع-الطاقم-الإداري-لبعثة-الأهلي-بالإمارات

عقد ظهراليوم الأربعاء، خالد مرتجي أمين صندوق النادي، ورئيس بعثة الفريق بالنادي الأهلي، عقد اجتماع مع الطاقم الإداري للبعثة بفندق الإقامة في أبوظبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما تواجد في الإجتماع كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة وسمير عدلي، المدير الإداري، وجمال جبر، مدير الإعلام، وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، وعلاء صلاح، المنسق الأمني، وحنان الزيني، مدير اللوائح، وماريان ديمتري، وأحمد الطوخي نائبي مدير إدارة التسويق.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وضمت قائمة الأهلي كلا من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

‎وتدخل بعثة الفريق معسكرًا مغلقًا في الإمارات، استعدادًا لكأس العالم للأندية، وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في الكاميرون.

‎ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.

أزمات الأهلي في مونديال الأندية

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.

نجح بيتسو موسيماني في تعيم صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي، من ناشئين القلعة الحمراء، قبل السفر لكأس العالم للأندية 2022، بمشاركة الناشئين في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.