برا المنهج.. أفضل فيلم لعام 2021 في جمعية الفيلم

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عرض فيلم برا المنهج من بطولة ماجد الكدواني، وإخراج عمرو سلامة، لأول مرة للجمهور في الحفل الختامي لمهرجان البحر الأحمر، الذي أقيم في ديسمبر الماضي، وحاز على إعجاب الفنانين والنقاد والجمهور.

دوت الخليج

برا المنهج في مسابقة المركز الكاثوليكي

أختار المركز الكاثوليكي فيلم "برا المنهج" ليتنافس ضمن مسابقة المهرجان الذي سوف يقام خلال الفترة من 20 إلى 27 مايو القادم، ضم فاعاليات الدورة رقم 70 للهذا المهرجان الذي ينسقه المركز الاثوليكي سنويًا، بعد تكريمه في أكثر من مهرجان، كان آخرهم مهرجان جمعية الفيلم السنوي.

تكريم فيلم برا المنهج في مهرجان جمعية الفيلم

تم تكريم المخرج عمرو سلامة عن فيلم برا المنهج، كأفضل فيلم لعام 2021، في الحفل الإفتتاحي لمهرجان جمعية الفيلم السنوي يوم 29 يناير، للدورة الإستثنائية التي ضمت الدورتين 47 و48، والتي أقيمت في مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية، وكان ضيف شرف هذه الدورة المميزة من المهرجان هو الفنان الكبير حسين فهمي، وتم عرض الفيلم للجمهور في سنيما مركز الإبداع يوم الأثنين 31 يناير.

أبطال فيلم برا المنهج

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

أحداث فيلم برا المنهج

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

ويقام العرض العالمي الأول لفيلم "برا المنهج" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذى يقام فى الفترة من 6 - 15 ديسمبر، بعد اختياره فيلم ختام الدورة الافتتاحية للمهرجان الدولي المقامة بمدينة جدة التاريخية، على أن ينطلق فى دور العرض بعد عرضه فى المهرجان مباشرة.