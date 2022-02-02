/676870/حبس-وغرامة-عقوبة-التنمر-على-ذوي-الإعاقة-فى-القانون

انتشر فى المجتمع المصري فى الفترة الآخيرة العديد من حالات التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يتسبب فى ألم نفسي لهم ولذويهم، لهذا رأي المشرع ضرورة وجود تعديل تشريعي أو سن تشريع جديد يهدف لحماية ذوي الهمم من التعرض للتنمر، حيث تقدم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.

دوت الخليج

وكان الرئيس السيسي صدق على القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.

تغليظ العقوبة على التنمر

ونص القانون على ان يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.