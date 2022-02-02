"إقفال الشوارع في وجه الناس هي معركة".. راغب علامة غاضبًا بسبب وضع لبنان الحالي

/676879/إقفال-الشوارع-في-وجه-الناس-هي-معركة-راغب-علامة-غاضبا-بسبب-وضع-لبنان-الحالي

بسبب الأزمة الإقتصادية القاصية التي يمر بها الشعب اللبناني في هذه الأيام، وإرتفاع سعر الدولار هناك، يشعر الشعب بغضب شديد، والكل يرغب في الإنفجار، ويعلق على هذا العديد من الفنانين اللبنانين والعرب، من بينهم راغبة علامة.

دوت الخليج

الفنان راغب علامة مُستاءًا من الوضع اللبنانين

كتب الفنانة اللبناني راغب علامة على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة يصف بيها الوضع اللبناني الحالي بأنه " مضحك ومبكي" في آنٍ واحد، وقال:" المشهد اليوم مضحك ومبكي.وشر البلية ما يضحك.! السلطةً بكل جماعاتها تتظاهر ضد الشعب"، وأستكمل متعجبًا من الهدوء الغير مبرر لجميع فئات الشعب، وقال:" عني وصل الدولار ل ٣٣٠٠٠ وما شفنا احتجاجات الاتحاد العمالي ولا غيرهم من الاتحادات"، وخرج بتفسير ذلك الهدوء من وجهة نظره، وقال:" إقفال الشوارع في وجه الناس هي معركة برأي وميقاتي"، ودعا الله أن ينجد الشعب اللبناني من هذا البلاء الذين يدفعون ثمنه، وقال:"الله يساعد الناس ويخلصهم من هالوضع دايماً بيدفعوا الثمن".

راغب علامة يهاجم الحكومة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها راغب عن رأيه ضد الحكومة اللبنانية الحالية، ولكنه سبق وكتب راغب علامة عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" عن الخطة الحكومة اللبنانية فى رفع اسعار البنزين، قائلاً:" خطة رفع سعر المحروقات في لبنان يتم تنفيذها الان على قطاع الانترنت، قطع الانترنت في بيروت هو تهديد مباشر من الحكومة للشعب".

وأضاف راغب:" لانهم في اول جلسة لمجلس الوزراء قد يرفعوا السعر أضعافًا واضعاف، التهديد هو: ايها الشعب المسروق، لو اعترضتم فلن يكون عندكم انترنت.. عاش زعماء الطوائف".

راغب علامة يشيد بالرئيس السيسي

على الصعيد الآخر، حرص المطرب اللبناني راغب علامة، على توجيه رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما دشن احتفالية كبيرة لذوي الهمم في اليوم العالمي لهم تحت عنوان "قادرون باختلاف".

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "فى عهدك، كل العز يا ريس العصر، وكل حد ما شاف النيل فى أحضان الشجر ولا سمع مواويل فى ليالى القمر، ما شفش الرجال السمر الشداد فوق كل المحن، ولا شاف العناد فى عيون الولاد وتحدى الزمن.. أصله معداش على مصر.. عبد الفتاح السيسى بانى جمهورية مصر الحديثة".