/676881/محمود-تركي-يتحدث-عن-مقترحه-بشأن-المدارس-الرسمية-المتميزة-للغات-ويؤكد-عدم-تفعيله-يؤثر-بالسلب-على-المنظومة

دوت الخليج

وقدم النائب محمد تركى، عضو مجلس الشيوخ، اقتراح برغبة لتفعيل وتطبيق نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 28/6/2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.

اقتراحات مقدمة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة بشأن المدارس الرسمية للغات ومهنة الارشاد السياحى

وصرح النائب محمود تركى خلال لقائه مع "اكسترا نيوز" ان عدم تفعيل المادة له تاثير سلبى على تطوير العملية التعليمية داخل المدارس، مشيرا الى ان عدم تفعيل المادة ادى الى تحجيم المديريات والوزارة فى التطوير والتعاقد مع المتخصصين فى اللغات الأجنبية بمختلف انواعها داخل المدارس التجريبية.

واكد على ان اعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناقشوا أهمية تفعيل المادة، وتم اقتراح بتعديل المادة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى تركى انهم حاليا يعملوا على تشكيل لجنة بوزارة التربية والتعليم لتعديل القرار الوزارى.

كما تقدمت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب بطلب للسماح بالحصول على تراخيص للمرشدين السياحيين المساهميين فى شركات سياحية أو مطاعم أو بواخر نيلية.