/676881/محمود-تركي-يتحدث-عن-مقترحه-بشأن-المدارس-الرسمية-المتميزة-للغات-ويؤكد-عدم-تفعيله-يؤثر-بالسلب-على-المنظومة
وافق مجلس الشيوخ على احالة 6 تقارير برغبة مقدمة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة لاتخاذ الاجراءات الازمة بشأن تلك الاقتراحات.
دوت الخليج
وقدم النائب محمد تركى، عضو مجلس الشيوخ، اقتراح برغبة لتفعيل وتطبيق نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 28/6/2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.
اقتراحات مقدمة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة بشأن المدارس الرسمية للغات ومهنة الارشاد السياحى
وصرح النائب محمود تركى خلال لقائه مع "اكسترا نيوز" ان عدم تفعيل المادة له تاثير سلبى على تطوير العملية التعليمية داخل المدارس، مشيرا الى ان عدم تفعيل المادة ادى الى تحجيم المديريات والوزارة فى التطوير والتعاقد مع المتخصصين فى اللغات الأجنبية بمختلف انواعها داخل المدارس التجريبية.
واكد على ان اعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناقشوا أهمية تفعيل المادة، وتم اقتراح بتعديل المادة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى تركى انهم حاليا يعملوا على تشكيل لجنة بوزارة التربية والتعليم لتعديل القرار الوزارى.
كما تقدمت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب بطلب للسماح بالحصول على تراخيص للمرشدين السياحيين المساهميين فى شركات سياحية أو مطاعم أو بواخر نيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود تركي يتحدث عن مقترحه بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات ويؤكد: عدم تفعيله يؤثر بالسلب على المنظومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.