مقتل 40 شخصاً فى هجوم على مركز للنازحين بالكونغو الديمقراطية

/676888/مقتل-40-شخصا-فى-هجوم-على-مركز-للنازحين-بالكونغو-الديمقراطية

لقى نحو 40 شخصا مصرعهم على الأقل ، اليوم الاربعاء، في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديموقراطية، بحسب مصادر إعلامية متعددة.

دوت الخليج

موقع الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أوتشا كان قد أصدر مؤخرا تقريرا حول الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 للنازحين في الكونغو الديموقراطية ، مؤكداً أن دولة الكونغو – زائير سابقا- هى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا وأطولها في العالم حيث يساهم الصراع وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية والأوبئة في الصورة القاتمة، إلى جانب الفقر المزمن والافتقار إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية. وفقا للمفوضية الأوروبية لعمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية.

انعدام الأمن الغذائى

وأوضح التقرير، إلى أنه يعانى أكثر من 27 مليون كونغولى من انعدام الأمن الغذائى الحاد فى الأزمات (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) والطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للبراءات) - وهو أعلى رقم في جميع أنحاء العالم ويعاني 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

الصراع وانعدام

وأضاف التقرير، أن هناك 5.5 مليون شخص نازحون داخليًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصراع وانعدام الأمن - وهو أعلى رقم في إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، كما تستضيف البلاد أكثر من نصف مليون لاجئ. وكان 26 شخصا لقوا مصرعهم بسبب صعقهم بالكهرباء عقب سقوط كابل عالي الجهد في بركة مياه كان تعبر سوقا في غرب عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا. وأكد "تشارلز مبوتامونتو" المتحدث باسم حكومة مقاطعة كينشاسا حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إن كابل الجهد العالي قطع وسقط في مجرى ملىء بالمياه الناجمة عن هطول أمطار غزيرة؛ ما تسبب في مقتل 26 شخصا بسبب الصعق بالكهرباء.