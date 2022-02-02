معا خطوة للأمام.. حملة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الأربعاء، حملة بعنوان: "معا خطوة للأمام" تستهدف تعريف مقدمى الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية بخطوات التسجيل والاعتماد بالهيئة كخطوة أولى للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.





وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة، فى تصريح اليوم أن نطاق الحملة يشمل مختلف القطاعات الصحية لتوفير الدعم المطلوب لها من خلال التعريف بالمعايير ورفع قدرة المنشآت الصحية على التقييم الذاتى، على مستوى المحافظات سواء فى محافظات المرحلة الأولى التى تشملها منظومة التأمين الصحى الشامل أو فى غيرها من المحافظات حيث تستعد فرق العمل بالهيئة للتعاون مع أية منشأة طبية ترغب فى رفع جاهزيتها تمهيدا لدخولها المنظومة.



وشدد على أهمية الفهم الصحيح والموحد لكل أدوات ووسائل قياس مستوى جودة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه لا توجد مستويات مختلفة فى الاعتماد أو الجودة، فالاعتماد اعتماد كامل يختلف باختلاف المنشأة سواء كانت عامة أو خاصة، موضحا أن المنشأة تمر بمرحلتين: الأولى التسجيل، والذى يتم منحه بعد التأكد من توافر المتطلبات الأساسية للجودة والسلامة بالمنشأة، ثم مرحلة الاعتماد الذى يتم منحه عند الالتزام الكامل بجميع المعايير وبجميع التفاصيل التى تأتى داخل كل معيار.

وتابع: أنه يمكن لمقدمى الخدمات الصحية الاستفادة بالخدمات التى تقدمها الهيئة فى إطار الحملة من خلال تسجيل بيانات الاتصال من خلال الرابط: https://bit.ly/gaharform أو زيارة موقع الهيئة: www.gahar.gov.eg أو الحسابات الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعى.