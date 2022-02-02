عاجل.. رئيس الوزراء: 45.2 مليار دولار صادرات مصر العام الماضى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتعظيم الصادرات فى ظل أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن إجمالى الصادرات المصرية بلغ 45.2 مليار دولار خلال العام الماضى وهى أعلى قيمة للصادرات فى تاريخها.





وأوضح أن مدبولى خلال مؤتمر صحفى اليوم، الأربعاء، أن الحكومة أسرعت فى برنامج دعم الصادرات وصرف كل المتأخرين للمصدرين خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن حققنا طفرات اقتصادية كبيرة خلال العام الماضى رغم جائحة كورونا. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الصادرات غير البترولية تمثل الجزء الأكبر من الصادرات المصرية.

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