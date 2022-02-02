حياة كريمة.. «الصحة» تطلق 51 قافلة مجانية بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 51 قافلة طبية مجانية فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 2 وحتى يوم 10 من شهر فبراير الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار، أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا بمناطق الحلازين محافظة مطروح، ومركز شباب الرائد بحى فيصل محافظة السويس، ونجع الحجر مركز دراو محافظة أسوان، والوسطانى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبنى منصور مركز البلينا محافظة سوهاج، والمركز الحضرى بالرويسات مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وابودياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، وقاى مركز اهناسيا محافظة بنى سويف، وكفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية، والضهرية مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، والعامرية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، مركز طب الأسمرات بحى المقطم محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية بمنطق جمال عزب مركز الحسينية محافظة الشرقية، يومى 3 و 4 فبراير، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية مجانية فى مناطق المأمورية مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادى مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، و وكفر حكيم بحى كرداسة محافظة الجيزة، ودنوشر مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وذلك فى يومى 4 و5 فبراير.

وتابع عبدالغفار، أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق نصر جمعة مركز سمسطا محافظة بنى سويف، وبشتامى مركز الشهداء محافظة المنوفية، والزنقاطة مركز بندر الأقصر محافظة الأقصر، و كفر الرجالات مركز طوخ محافظة القليوبية، والقرعان مركز جرجا محافظة سوهاج، والجزار مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وبنى عتمان مركز سنورس محافظة الفيوم، يومى 5 و6 فبراير.

ونوه عبدالغفار إلى إطلاق 4 قوافل أخرى يومى 6 و7 فبراير بمناطق بئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والمنتزه الريفية مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، و ساو مركز ديروط محافظة أسيوط، بشاير الخير محافظة اسوان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومى 7 و8 من شهر فبراير فى مناطق مركز شباب ابو سلطان مركز فايد محافظة الإسماعيلية، وكفور نجم مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، والإنشاء مركز الرحمانية محافظة البحيرة، والناصرية مركز بنى مزار محافظة المنيا، ومركز طب المحروسة حى السلام ثانى محافظة القاهرة، و ميت ابو خالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وأضافت: "كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق الخير والنماء والزراعه 10 مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والقبابات حى اطفيح محافظة الجيزة، ومحسن مركز المنتزة محافظة الإسكندرية، وذلك خلال يومى 8 و9 من الشهر نفسه".

ونوهت إلى أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية يومى 9 و10 فبراير بمناطق الإبراهيمية القبلية مركز كفر سعد محافظة دمياط، وسلامة حجازى مركز الحمام محافظة مطروح، ووادى الشرفة تجمع بدوى مجيرح مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، ولاجودة مركز الفشن محافظة بنى سويف، ومرسى حميرة- ابرق مركز الشلاتين محافظة البحر الاحمر، وكوم اشقاو مركز طما محافظة سوهاج، وكفر السابى مركز شبراخيت محافظة البحيرة، والسلام مركز بنى مزار محافظة المنيا، ومركز طبى الأسمرات بحى المقطم محافظة القاهرة، وبهبيت الحجارة مركز سمنود محافظة الغربية، وبركة مركز نجع حمادى محافظة قنا، والرياض مركز ديروط محافظة أسيوط، وكفر الشرفا الغربى مركز تلا محافظة المنوفية، والمحاميد مركز ادفو شرق محافظة أسوان.