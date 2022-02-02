عاجل.. معيط: نتطلع فى الموازنة الجديدة لخفض الدين وتحسين مستوى المعيشة

جدة - نرمين السيد - قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة نجحت فى تحقيق نمو فى جميع الإيرادات بنسبة 10.5%، وهناك انضباط مالى تام، متوقعا بأن يكون هناك انخفاض فى معدل الدين إلى أقل من 90% فى العام الجديد.





وتابع خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء، أننا نتطلع فى الموازنة الجديدة إلى خفض الدين العام وتحسين مستوى المعيشة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية استطاعت امتصاص التقلبات الشديدة التى مر بها العالم نتيجة تداعيات فيروس كورونا. وأوضح أن انضمام مصر إلى مؤشر "جى بى مورجان" للسندات، خطوة مهمة.

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