عاجل- مدبولى: التسجيل المسبق للشاحنات سيكون إلزاميا فى مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الحكومة خطت خطوة مهمة نحو نظام التسجيل المسبق للشحنات، مشيرا إلى أن التسجيل المسبق للشحنات هدفه ضمان جودة المنتج وتفعيل عملية الحوكمة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنه من بداية مارس المقبل سيكون التطبيق إلزاميا للتسجيل المسبق للشاحنات.