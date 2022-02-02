عاجل.. وزير المالية: حل جميع المنازعات الضريبية قبل يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد - وتابع خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن الوزارة سوف تتقدم إلى الحكومة باقتراح لحل جميع المنازعات الضريبية المتراكمة، ومع بدء الميكنة للنظام الضريبى المصرى فى شهر يوليو القادم تكون جميع المنازعات قد انتهت.

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