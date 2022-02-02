المجلس القومى لحقوق الإنسان يناقش تطوير منظومة تلقى الشكاوى

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الثالث برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس وذلك عبر تطبيق زووم، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأنشطته وإستراتيجية عمله خلال الفترة المقبلة.





وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة على الرؤية الحقوقيه من منظور المواطن المصرى فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى.

وقالت خطاب إن المرصد الخاص بالمجلس سيرصد ويتابع كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف المجلس فى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها، وذلك فى إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس كيفية تطوير منظومة تلقى الشكاوى من خلال مكتب الشكاوى وهوالآليه الرئيسية التى يعتمد عليها المجلس، وأتفق الأعضاء على إعادة هيكلة منظومة تلقى الشكاوى والتحول الى الرقمنه الكاملة فى ضوء التطبيق الفعلى للأستراتيجية الوطنية، ووضع آلية جديدة للرصد والمتابعة لضمان كفاءة منظومة تلقى الشكاوى وضمان تطويرها، بالأضافة الى ذلك تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى من المواطنين، وتطبيق ألكترونى جديد إلى جانب البريد الألكترونى ووسائل التواصل الأخرى.

ووافق المجلس على تخصيص مقره بالجيزة الكائن فى 69 شارع الجيزة ليكون مقرا دائما لمكتب الشكاوى.

وقد عرضت اللجان النوعية بالمجلس خطط عملها خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لإعداد خطة عمل شاملة للمجلس تنطلق من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى عام 2026.

قررت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس أن يكون المجلس فى حالة انعقاد دائم لمناقشة وتطويرخطط عمل اللجان الخاصة بالمجلس فى ضوء الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.