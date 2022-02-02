سفير مصر في طوكيو يبحث مع محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي تعزيز...

عقد سفير مصر لدى اليابان محمد أبو بكر، لقاءاً مع Maeda Tadashi، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، حيث استعرض خلاله التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات، مشيراً في ذات الوقت إلى تنامي المؤشرات الخاصة بمختلف القطاعات المصرية، الأمر الذي تعكسه الإشادات الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية، موضحاً أن مصر تُعد إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية، مشيرًا في هذا الصدد إلى حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة التي دخلت السوق المصري خلال العام الماضي.

من جانبه، أكد محافظ البنك على أهمية مصر لدى الجانب الياباني وما تحوزه القاهرة من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، مبرزا في هذا الصدد استضافة مصر للقمة المقبلة لتغير المناخ COP27 المقررة خلال العام الجاري، بما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على استضافة هذا الحدث العالمي الضخم وإدارته بالشكل الأمثل. كما أضاف أن ذلك قد انعكس إيجابيًا على اهتمام الشركات اليابانية بمشروعات الطاقة في مصر وتعزيز التعاون الثنائي في هذا الصدد.

تناول الاجتماع أيضا انضمام مصر مؤخرًا وبشكل رسمي إلى مؤشر "جي.بي.مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، الأمر الذي يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويعزز أيضا من فرص زيادة تعاون وإسهام البنك في الاستثمارات اليابانية بالسوق المصري.

في ذات السياق، أكد محافظ "جيبك" أن البنك يسعى لحث الشركات اليابانية على مزيد من التواجد داخل السوق المصري في ضوء ما يحوزه من فرص واعدة، وكذا اتصالا برؤية اليابان إزاء ضرورة تنمية التعاون مع الدول الأفريقية، حيث أشار في هذا الإطار إلى وجود فرص متعددة لإرساء تعاون ثلاثي يجمع مصر واليابان في أفريقيا.