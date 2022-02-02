القبض على سائق التاكسي المتحرش بطفلة داخل عقار بالعجوزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن واقعة تحرش أحد الأشخاص بطفلة بالجيزة.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر به طفلة أثناء نزولها من أحد العقارات "غير محدد" يتبعها شخص مجهول يقوم بتعديل وضع ملابسه بعد تحرشه بها، ثم مشهد آخر لذات الشخص ينصرف بسيارة أجرة "تاكسى".

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من "نجدة الطفل" بذات الواقعة، يتضمن حدوثها بسلم أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة بلاق الدكرور بالجيزة) وأن قائد السيارة المعنى بمقطع الفيديو هو زوج الأخيرة (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، واعترف أنه أثناء قيادته للسيارة المذكورة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة شاهد الطفلة وقام باستدراجها للعقار محل الواقعة بادعاء مساعدته لصعود السلم كونه يعاني من عرج بسيط، وعند تأكده من عدم تواجد أحد قام بالتحرش بها، إلا أن الطفلة إنتابها حالة من الفزع والبكاء وهرولة على سلم العقار ولحق بها المشكو في حقه ثم استقل سيارته وفر هارباً.

وعقب ذلك أمكن التوصل إلى المجنى عليها (6 سنوات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) ، وبسؤالها فى حضور والدتها أيدت اعترافات المشكو فى حقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.