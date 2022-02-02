انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل جديدة بشأن طرح شقق دار مصر وجنة وسكن مصر عن طريق التمويل العقاري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

في إطار متابعة الكثير من المواطنين المهتمين بالوحدات السكنية التي تعلن عنها الدولة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، فيما يتعلق بالوحدات السكنية بموقعي دار مصر وجنة بالتمويل العقاري، تم الإعلان عن تفاصيل جديدة عن طرح الشقق السكنية للوحدات الجاهزة المطروحة للبيع.

عدد الوحدات المطروحة 13 ألف وحدة سكنية

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فيما يتعلق بعدد الوحدات المطروحة للبيع الجاهزة، تم التأكيد على أن عددها يقترب من 13 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها للجمهور خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون بإجنالي عدد 4 ألاف وحدة ضمن الثلاث مشروعات ” جنة – دار مصر – سكن مصر “، حيث سيتم طرح الشقق الجاهزة للتسليم بكافة التشطيبات.

طرح الوحدات عن طريق التمويل العقاري وصندوق الإسكان الإجتماعي

وفيما يخص المسئول عن طرح الوحدات سيكون عن طريق صندوق الإسكان الإجتماعي، ودعم التمويل العقاري للطرح والحجز لهذه المشروعات، اما فيما يتعلق بأسعار الوحدات ستكون بنفس أسعار الطرح الأخير بإستثناءات طفيفة جدا، حيث أن لكل مشروع سعر مختلف عن الآخرى.

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أماكن تواجد الشقق المطروحة

تتواجد سكن مصر من خلال المدن التالية ” أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر غرب أسيوط “.

والمشروع الثاني دار مصر يتواجد في 8 مدن هي كالتالي ” 15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة”.

المشروع الثالث جنة يتواجد في 8 مدن جديدة أيضا هي ” 6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة”.

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