/676894/محافظ-قنا-يواصل-جولته-الميدانية-بتفقد-محطتى-رفع-صرف-صحى-الكوم-الاحمر-والعركى-بفرشوط

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولته الميدانية بتفقد الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها بمحطتىّ رفع صرف صحى الكوم الاحمر والعركى التابعتين لمركز فرشوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، رافقه العميد محمد حامد ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والنائب محمد عزت القاضى عضو مجلس النواب ، والمهندس ياسر عبدالرحيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى ، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا و حسن عثمان وكيل مديرية الطرق والنقل والمهندس محمد على ممثل الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

محافظ قنا يواصل جولته الميدانية بتفقد محطتىّ رفع صرف صحى الكوم الاحمر والعركى بفرشوط

تفقد محافظ قنا الأعمال الإنشائية بمحطة رفع صرف صحى الكوم الاحمر والتى تقع على مساحة ١٠٠٠م ، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذها فى الأول من ابريل المقبل ، حيث أنه يجرى العمل فى شبكات انحدار الصرف الصحى الخاصة بالمحطة بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالمحطة لضمان سرعة إنهاء المشروع حتى يتسنى للأهالى الإستفادة من خدمات الصرف الصحى .

محافظ قنا يواصل جولته الميدانية بتفقد محطتىّ رفع صرف صحى الكوم الاحمر والعركى بفرشوط

كما تفقد محافظ قنا الأعمال الإنشائية بمحطة رفع صرف صحى العركى والتى تقع على مساحة ١٥٠٠ م٢ ، بقدرة ٢٢ الف م٣ / يوم بتكلفة مالية تصل إلى ٦٥ مليون جنيه ، مشيرا إلى أن المحطة تخدم قرية العركى ونجوعها ( نجع شاهين ، الدهسة ، نجع الشيخ الشرقاوى ، نجوع غانم ) ووجه المحافظ بتكثيف العمل للإنتهاء من المحطة فى اسرع وقت ممكن.

وأوضح محافظ قنا أن مركز فرشوط يشهد تنفيذ ٧٠ مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة فى مختلف القطاعات الخدمية منها ١٩ مشروع فى قطاع الصرف الصحى ، وصلت نسبة تنفيذها الإجمالية إلى ٣٨٪؜ حتى الآن .