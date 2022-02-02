/676895/لحظة-دفن-جثمان-الكاتبة-زينب-منتصر-شقيقة-الفنانة-سهير-المرشدي

فارقت الكاتبة زينب منتصر شقيقة الفنانة سهير المرشدي عالمنا، بعد رحلة مع المرض استمرت 3 أشهر، ووصل الجثمان منذ قليل للصلاة عليه في مصر، بعد وفاتها في العاصمة اليابانية طوكيو.

دوت الخليج يرصد موعد تشييع جثمان شقيقة سهير المرشدي

سهير المرشدي في تشييع جثمان اختها

تُقام جنازة الكاتبة زينب منتصر الآن، بحضور شقيقتها الفنانة سهير المرشدي، في مسجد ابن عطا الله السكندري في منطقة البساتين، والتي أعلنت خبر وفاتها الفنانة حنان مطاوع نجلة سهير المرشدي، من خلال موقع فيسبوك، وكتبت:"رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولى ماما زيزي، زينب المرشدي منتصر"، ودعت لها بالرحمة وقالت:" صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي، الله يرحمها ويصبر ماما، إلى لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم".

تصريحات حنان مطاوع لتحيا مصر

وصرحت حنان مطاوع لـ"دوت الخليج":"جثمان خالتى سوف يصل خلال يومين من الان، حسب ما تم إطلاعنا عليه".

وأشادت حنان حول الجهود المبذولة التى إتخاذتها الدولة لعودة الجثمان من اليابان، قائلة:"أنا بشكر سيادة وزيرة الهجرة و وزير الطيران والثقافة، على الجهد المبذول لتسهيل الإجراءات لعودتها في أقرب وقت".

وزيرة الهجرة تعلق على أزمة عودة جثمان نبيلة مكرم

من جانبه، علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على عودة جثمان الكاتبة الراحلة زينب المرشدي منتصر، من طوكيو.

وكتبت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنه بمجرد علمها من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بواقعة وفاة الكاتبة زينب المرشدي، تواصلت مع شقيقتها الفنانة سهير المرشدي، وبدأ العمل بالتنسيق مع سفارتنا في طوكيو لعودة الجثمان إلى أرض الوطن.

سهير المرشدي تبكي على الهواء لإعادة جثمان شقيقتها

وكانت الفنانة سهير المرشدي شكت باكية في تصريحات لفضائية "صدى البلد" المصرية، الجمعة، أنها وأسرتها غير قادرين على استعادة جثمان شقيقتها، زينب المرشدي منتصر، من اليابان، مؤكدة أن شقيقتها "أعطت عمرها كله للعمل الصحافي، وكانت مصرية حتى النخاع وتعبّر عن ضمير مصر الحر"، بحسب قولها.

وتابعت: "هل يرضيكم أن جثمان شقيقتي يبقى موجود في طوكيو ومش قادرين نرجعه مصر؟".

وتوفيت زينب المرشدي الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض في مدينة أوكاياما، التي تبعد عن طوكيو برا بنحو 10 ساعات.