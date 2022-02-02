«بعد تعرضه للتشوه البصري»..محلية البرلمان تناقش طلب هالة أبو السعد بشأن كورنيش الأسكندرية..غدا

/676896/بعد-تعرضه-للتشوه-البصريمحلية-البرلمان-تناقش-طلب-هالة-أبو-السعد-بشأن-كورنيش-الأسكندريةغدا

تستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني عقد اجتماعاتها غدا ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش اللجنة الطلب المقدم من النائبة هـالـة أبـو السـعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشـأن تعرض كورنيش الإسكندرية للإهمال والتشـوه البصرى، وعدم التزام المحافظة بتنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعميم الهوية البصرية وأعمال التنسيق الحضاري بجميع المحافظات، ومعالجة التشوهات البصرية للمعالم الأثرية والسياحية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، فضلاً عن مخالفة أكواد الكورنيش للأكواد والمواصفات العالمية.

دوت الخليج

اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم الطلبات المقدمة من:

النائب محمود قاسم، بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال البطئ الشديد في تنفيذ إزالة العقارات التي صدر لها قرارات إزالة (ولايمكن ترميمها)، وكذا إزالة الأجزاء المتبقية من العقارات التي إنهارت بالفعل بمحافظة الإسكندرية.

النائب إيفلين متى بطرس، بشأن تهالك الطرق المؤدية للمنطقة الصناعية بمدينة مرغم - محافظة الإسكندرية .. ومدى تأثير ذلك الإهمال على حركة الصناعة، الأمر الذي يتطلب ضرورة رصف هذا الطريق، وجميع الطرق المؤدية للمنطقة الصناعية، وتوفير وسائل نقل بها تتبع شركات النقل العام.

النائب أبو العباس فرحات، بشأن: الأول والثاني: عدم إعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من إعتماد المخطط العام من الهيئة العامة للتخطيط العمراني عام ٢٠١٩، الأمر الذي أدى إلى عدم تطبيق الأشتراطات البنائية الجديدة الصادرة للمدن أو القرى على بعض المناطق بأحياء المحافظة، وعدم إصدار تراخيص بناء لـهـا، بالرغم من وقوعها داخل الأحوزة العمرانية أو متخللات الكتلة السكنية للأحياء غير المخططة. الثالث: إهدار المال العام نتيجة عدم قيام محافظة الإسكندرية بتشغيل سوق الـ30 الذي تم إنشائه منذ فترة بملايين الجنيهات ليصبح بديل للأسواق العشوائية بشارع القاهرة والمعهد الديني والمناطق المحيطة، ودراسة مدى إمكانية مشاركة كبار المستثمرين بهذا السوق بنسبة 5% أو ۱۰% من الباكيات، ونقل موقف السيارات بجواره لتوفير وسائل نقل حضارية له.