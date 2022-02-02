/676898/راجية-الفقي-يجب-تعظيم-الاستفادة-من-كفاءات-هيية-تنمية-صناعة-تكنولوجيا-المعلومات-والاستفادة-من-الخبرات-البشرية

أوضحت النائبة راجيةالفقى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "السلطة التشريعية " المذاع على القناة الفضائية اكسترا نيوز، انها تقدمت باقتراح برغبة بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والكوادر الموجودة فى مركزتقييد واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمى، مؤكدة على اهمية تطوير مناهج العمل، لأن الجمهورية الجديدة تتطلب أفكار وأساليب مختلفة وحديثة وخارج الصندوق

دوت الخليج

وأكدت النائبة راجية الفقى على أهمية الاستفادة من جميع الموارد والكوادر و الكفاءات المتاحة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيدة بالدور الكبير الذى قدمه مركز تقييد واعتماد هندسة البرمجيات فى تقديم التدريب والاستشارات الفنية للشركات فى كافة المجالات، مما سيدعم بالتأكيد توجه الدولة نحو التحول الرقمى . وأكدت على وجود كفاءات وكوادر داخل المركز على أعلى مستوى.

راجية الفقي: يجب تعظيم الاستفادة من كفاءات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الخبرات البشرية

واضافت النائبة ان المركز له ميزتين تنافسية، وهما اسعارة التنافسية و احتواءه على كفاءات على أعلى مستوى وخبرات استثنائية، مؤكدة على أن الشباب المصرى لديه قدرات هائلة تميزه عن شباب دول العالم، خاصة فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.

الاستفادة من الكفاءات الموجودة بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات

تجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ قد احال خلال جلسة سابقة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، تقرير لجنة التعليم والاتصالات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى، بشأن تعظيم الاستفادةمن الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحديدا العاملين فى مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعما للمستجدات التى تشهدها الدولة فى مجال وتكنولوجيا المعلومات".