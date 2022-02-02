/676899/ضمن-حياة-كريمة-الصحة-تطلق-51-قافلة-طبية-مجانية-للمحافظات-لمدة-اسبوع

أطلقت وزارة الصحة والسكان،اليوم الاربعاء، 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 2 وحتى يوم 10 من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

دوت الخليج

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كافة التخصصات الطبية

وأوضح عبد الغفار، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا بمناطق الحلازين محافظة مطروح، ومركز شباب الرائد بحي فيصل محافظة السويس، ونجع الحجر مركز دراو محافظة أسوان، والوسطانى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبنى منصور مركز البلينا محافظة سوهاج، والمركز الحضري بالرويسات مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأبودياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، وقاى مركز اهناسيا محافظة بني سويف، وكفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية، والضهرية مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، والعامرية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، مركز طب الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، موضحاً أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

إطلاق قافلة طبية بمنطق جمال عزب مركز الحسينية محافظة الشرقية

كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية بمنطق جمال عزب مركز الحسينية محافظة الشرقية، يومي 3 و4 فبراير، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية مجانية في مناطق المأمورية مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي مندر مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وكفر حكيم بحي كرداسة محافظة الجيزة، ودنوشر مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وذلك في يومي 4 و5 فبراير، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق نصر جمعة مركز سمسطا محافظة بنى سويف، وبشتامي مركز الشهداء محافظة المنوفية، والزنقاطة مركز بندر الأقصر محافظة الأقصر، وكفر الرجالات مركز طوخ محافظة القليوبية، والقرعان مركز جرجا محافظة سوهاج، والجزار مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وبني عتمان مركز سنورس محافظة الفيوم، يومي 5 و6 فبراير.

وأشار إلى إطلاق 4 قوافل أخرى يومي 6 و7 فبراير بمناطق بئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والمنتزه الريفية مركز المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وساو مركز ديروط محافظة أسيوط، بشاير الخير محافظة أسوان.