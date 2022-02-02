/676900/رئيس-الوزراء--زيادة-الصادارت-غير-البترولية-إلى-75-والدولة-دعمت-المصدرين-بـ31-مليار-جنيه

بدء منذ قليل مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، استعرض خلاله حجم الصادارات المصرية، وجهود الدولة في دعم الصناعات، قائلًا إنه من خلال استعراض هيكل الصادرات نجد أن الجزء الأكبر منها هو الصادرات غير البترولية، والتي كانت نسبتها 71.5% ، في حين أن السنوات السابقة كانت نسبة الصادرات غير البترولية لا تتجاوز 35%، موضحًا أن جهد كبير قامت به الدولة المصرية لدعم الصناعات غير البترولية من خلال العديد من المبادرات، في إطار ظروف استثنائية، وانكماش صادرات العالم، لافتًا إلى أن الدولة خصصت مبلغ 31 مليار، لدعم المصدرين والمصنيعين، وهذا ما مكنهم من تحقيق الطفرات الكبيرة في هذا العام.

دوت الخليج وأضاف "مدبولي" في مؤتمر صحفي له مذاع الآن على الهواء، عقب اجتماعه الأسبوعي مع وزراء الحكومة، هناك مجموعة جديدة من اجراءات الاستيراد سيتم تطبيقها، من أجل حوكمة وضمان جودة المنتجات التي تدخل إلى جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن من ضمن هذه الاجراءات سيتم تطبيق معايير الاستدامة البيئية وموائمة التغيرات المناخية، موضحًا أن المنتجات التي سيتم اسيترادها سيتم تطبيق عليها المعايير البيئية، وذلك تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي. عوامل زيادة الصادرات المصرية وتابع رئيس الوزراء خلال ركلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن :"من أهم العوامل التي سامهت في زيادة الصادرات هو توجيه الرئيس السيسي بتعزيز الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وتشجيع التبادر التجاري بين مصر وافريقيا في اطار اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عليها مصر مع جميع دول أفريقيا، ومن المتوقع أن تصل الصادرات إلى 100 مليار دولار".

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