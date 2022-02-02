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/676901/النائب-أحمد-فتحي-يزورعدد-من-مؤسسات-المجتمع-المدني-لمتابعة-توفيق-أوضاعها
حرص النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، علي زيارة عدد من مؤسسات المجتمع المدني من دار ايتام وجمعيات أهلية.
دوت الخليج
توفيق اوضاع الجمعيات الاهلية
وقال فتحي، خلال تصريحات له اليوم، أنه حريص هو وفريقه علي تنظيم مثل هذه الزيارات بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، ولمتابعة توفيق أوضاع هذه المؤسسات.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن هناك تقدير كبير من القيادة السياسية لدور المجتمع المدنى فى مصر وأهمية مشاركته هذه المجتمعات في المبادرات المجتمعية التنموية مثل مبادرة حياة كريمة، مشددا علي ضرورة أن تستغل مؤسسات المجميع المدني هذا العام للقيام بدورها.
وأوضح النائب أحمد فتحي، أن المجتمع المدنى جزء رئيسى من جهود التنمية فى مصر ومساعد أيضا لجهود الحكومة فى حل أى مشكلات تواجه الوطن والمواطن، كما أنه كلما تطور المجتمع المدنى كلما كان ذلك مؤشرا على تقدم الدولة والمجتمع.
وتابع فتحي، أن مؤسسات المجتمع المدني من مراكز وجمعيات أهلية وغيرها سيكون على عاتقها جزء كبير من عبء تطوير ملف حقوق الإنسان ووضع آليات مناسبة للارتقاء بأوضاع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القرى والمحافظات.
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