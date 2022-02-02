/676903/رئيس-الوزراء-تطبيق-مجموعة-جديدة-من-الإجراءات-الخاصة-بالاستيراد-بداية-مارس

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إنه بداية من مارس المقبل سيتم تطبيق كافة المعايير الفنية لكل المنتجات التي تدخل لمصر والتي تتوافق مع معايير الدول المتقدمة والاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه سيتم التطبيق الإلزامي لهذه المعايير الخاصة بالجودة أو جودة المنتجات التي ستدخل إلى البلاد من شهر مارس القادم، وقررنا وجود مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد وهدفها حوكمة وضمان جودة المنتجات اللي هتدخل جمهورية مصر العربية، ومعايير تتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة".

دوت الخليج

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم وهي:

قرارات مجلس الوزراء

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى طرحها الوزراء. ‏ وجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، فى 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الاصدار، وتضمنت أحكامًا تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.

وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتى من بينها المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة، والأحكام الخاصة بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

مجال إدارة المخلفات غير الخطرة

وتضمنت اللائحة عددا من الملاحق، منها ما يتعلق بسجل الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات غير الخطرة، وكذا نموذج الترخيص لإدارة المخلفات غير الخطرة، ونموذج السجل البيئي لمنشأة معالجة المخلفات البلدية غير الخطرة، إلى جانب نموذج السجل البيئي للمدفن الصحى، فضلا عن معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا، واشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة.