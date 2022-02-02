/676904/اتصالات-النواب توجيهات-السيسي-باستمرار-تطوير-قطاع-الاتصالات-تصب-في-إطار-النهضة-الشاملة

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات وبفضل الرؤي المستنيرة من جانب الرئيس السيسي والتحديث والتطوير الدائم، وفتح الأبواب أمام استثمارات ضخمة في القطاع، استطاع أن يحقق نموا عاليا طوال السنوات الأخيرة، وأن يكون قطاع الاتصالات من أكثر قطاعات النمو داخل الاقتصاد الوطني.

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ونوه بدوي، في تصريحات له اليوم بتوجيهات الرئيس السيسي ، بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد أهم ركائز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، علاوة على دوره المهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين. قائلا إن توجيهات الرئيس تصب في اطار التطوير الشامل للقطاع من ناحية، وضمان توافر أفضل الخدمات عبر قطاع الاتصالات الحيوي للمواطنين من ناحية أخرى.

اتصالات النواب: توجيهات السيسي باستمرار تطوير قطاع الاتصالات تصب في إطار النهضة الشاملة

ولفت رئيس اتصالات النواب إلى توجيهات الرئيس بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية داخل قطاع الاتصالات، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومواكبة العصر وتقديم مختلف الخدمات الكترونيا وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

وأشار النائب احمد بدوي، إلى أن مصر تشهد ازدهارا واسعا في عملية التحول الرقمي، علاوة على وجود العديد من المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على أن النمو والتحديث الهائل في قطاع الاتصالات يؤكد على الخطوات المتسارعة للدولة المصرية في كافة مجالات التنمية