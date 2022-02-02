/676907/تشييع-جثمان-والدة-الفنان-حازم-سمير-من-مدافن-البساتين

أعلن الفنان حازم سمير أمس عن وفاة والدته بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

دوت الخليج

دفنة والدة حازم سمير

دُفنة والدة الفنان حازم سمير في مقابر البساتين، صباح اليوم، بعد وفاتها أمس 1 فبراير، بعد هزيمتها من فيروس كورونا، حيث تتملك حالة الحزم من حازم سمير، الذي حضر الصلاة.

إصابة والدة حازم سمير بفيروس كورونا

وفي وقت سابق، أعلن الفنان منذ عدة أيام عن أصابة والدته الراحلة بفيروس كورونا، قائلًا:”أرجو الدعاء لأمى الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا وخروجها سالمة من مستشفى العزل على خير”.

وأضاف سمير:”اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين”.

حازم سمير يشارك مسلسل الأختيار

من ناحية أخرى، شارك الفنان المصري حازم سمير فى مسلسل الاختيار الجزء الأول، والتى كانت تحكي يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

والمسلسل من بطولة الفنانين أمير كرارة، أحمد العوضي، حازم سمير، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم وإخراج السيناريست الكبير بيتر ميمي، وتأليف الكاتب باهر دويدار.

مسلسل خيط حرير

كما شارك حازم في المسلسل رمضان 2020 الذي حمل عنوان خيط حرير، والتى يحكي عن مسك فتاة فقيرة، تقع في حب رجل الأعمال حازم، ثم يغدر بها ويتركها. فتمر سنوات وتُصبح غنية، فتعود للانتقام منه ومن عائلته الذين تسببوا في تدمير حياتها.

والفيلم من بطولة الفنانين، مي عز الدين، حازم سمير، محمود عبدالمغني، نيقولا، مي سليم، واخراج السيناريست إبراهيم فخر، وتأليف الكاتب محمد سليمان عبد الملك.

مسلسل نصيبي وقسمتك 4

ومؤخرًا تألف في بطولة حكاية بعنوان "اعمل نفسك ميت" من حكايات الموسم الرابع لمسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى كتبه عمرو محمود ياسين، وتم عرضه على قناة ON، وشارك في بطولة الحكاية مي سليم، ميدو عادل، ليلى حسين، إيهاب فهمى، محمد مهران، ريهام نبيل، وإخراج محمد الخبيري.

وجسَّد حازم سمير، خلال الأحداث دور "مروان" الذي يقرر قتل ابن عمه "حسين" محمد مهران بسبب الميراث، ووضع له دواء ليوقف قلبه ويأخذه بالاتفاق مع حارس القبر لينزله حتى دون التأكد من وفاته، والمفاجأة أن مهران يظل على قيد الحياة.