/676908/وزير-المالية-يكشف-مؤشرات-الأداء-المالي-لمصر-في-6-أشهر

استعرض وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الأداء المالي لمصر خلال الستة أشهر الماضية، والمؤشرات العامة للموازنة المالية للعام المالي الحالي، خلال كلمته في مؤتمر الحكومة المنعقد الآن برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

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وقال وزير المالية إن المؤشرات المالية تؤكد الاستجابة لجميع النفقات المالية المطلوبة في العام المالي، في كافة المجالات من استثمار إلى صحة إلى تعليم وغيرهم، موضحًا أن مصر استطاعت تحقيق جميع الإيرادات المتوقة وقدر كبير من المصروفات، مؤكدًا على توقع بأن ينتهي العام المالي الحالي بأفضل نتائج مستهدفة.

وأضاف وزير المالية خلال كلمتاه في المؤتمر الصحفي :"نتطلع بأن تُلبي موازنة العام المالي الجديد استيراتيجة الدولة، وتحقيق فائض أولي، مع الاستمرار في دعم الصناعة والصادرات، وكذلك الاستمرار في إحداث معدلات نمو اقتصادية".

مؤشر السندات الحكومية

واستكمل الوزير :"شهدنا خبرين جيدين للاقتصاد خلال الفترة الماضية، وهم دخول مصر مرة أخرى إلى مؤشر السندات الحكومية، وهذا يُعد رجوع جيد إلى ما كانت عليه مصر قبل عام 2011، وبتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم، وهذا يزيد من الاستثمارات المتدفقة إلى مصر، وكذلك دخول مصر إلى مؤشر الحكومة والبيئة، حيث أصدرت مصر سندات خضراء لتثبت للعام مواكبتها مع التحركات الدولية نحو مواجهة التغيرات المناخية، وذها يمكد على أن الحكومة المصرية استطاعت امتصاص التقلبات الشديدية التي يمر بها العالم، وهذا أكده البنك الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.5 إلى 5.5%".

منظومة دعم الصناعة

وتابع وزير المالية :"تواصلنا مع قطاع الصناعة، وتابعنا سياسة الحكومة للدعم الكامل للصناعة والتصدير واستمرار منظومة دعم الصادرات، في ضوء توجهات الدولة لدعم الصناعة والتصدير، ونحن حريصين على استمرار هذه الاستيراتيجية التي توفر الدعم للصناعة المصرية والصانع المصري".

واستكمل وزير المالية :"وافق مجلس الوزراء على التحرك السريع في ملف الضريبة العقارية لقطاع الصناعة، من خلال تقديم مقترح بأن ترفع هذه الضريبة عن بعض قطاعات الصماعة في فترات زمنية محددة خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع التحرك نحو الميكنة الكحاملة للأمور الضيربية".