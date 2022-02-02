/676914/الأمن-السعودي-يلقي-القبض-على-سوداني-حطم-صراف-آلي-بمنشار-كهربائي

ألقى الأمن السعودي، اليوم الأربعاء، القبض على سوداني حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي في مدينة بريدة.

دوت الخليج

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة، وأشار المتحدث إلى أنه "تم إيقاف المتهم، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

وعلى الجانب الأخر أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتحقيق مع 634 متهما وإيقاف 234 مواطنا ومقيما، بينهم موظفون بوزارتي الدفاع والداخلية.

4286 جولة رقابية

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، في منشور لها في "تويتر"، أنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها، لافتة إلى أنها "نفذت 4286 جولة رقابية باشرت من خلال التحقيق مع 634 متهما في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 234 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

الموقوفين موظفون من وزارات الدفاع والداخلية

وأضافت الهيئة: "من الموقوفين موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، وأشارت إلى أن أبرز الجرائم كانت بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

كما طالبت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة بضرورة الحفاظ على "حماية المال العام والحفاظ عليه بالإسهام في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري".